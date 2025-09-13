¡ÔÀÞ³Ñ¤Ê¤Î¤ÇÆ»ÆÜËÙ¤Ë´ó¤Ã¤¿¤éÆüËÜ°ì¼£°ÂÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Õ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬7Æü¡¢2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´í¸±¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡ÈÆ»ÆÜËÙ¥À¥¤¥Ö¡É¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤ÎÆ»ÆÜËÙ¼þÊÕ¤Ç 1,000¿Íµ¬ÌÏ¤Î»¨Æ§·ÙÈ÷¡¢²áµî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÂæ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿½¿¶¶¡Ê¤¨¤Ó¤¹¤Ð¤·¡Ë¤ËÄÌ¹Ôµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¸·²üÂÖÀª¤òÉß¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤ÎX¥Ý¥¹¥È¤Ï¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£