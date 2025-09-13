美女を使って敵対勢力を骨抜きにする「美人の計」が普通に行われてきた中国。孔子も、その被害者の一人だった（写真：hoyano/イメージマート）小都市並みの規模を持つ巨大な密室、後宮。イスラム文化圏のハレムなどと違い、中国的な後宮は、中国の歴代王朝にしか存在しない。そして王朝の永続のために、その制度は改良され続けた。後宮を舞台としたアニメ『薬屋のひとりごと』が人気を博すなど、さまざまな作品でも描かれてきた。3