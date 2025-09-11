幼なじみで親友同士の米俳優マット・デイモン（５４）と同ベン・アフレック（５３）が米動画配信大手「ネットフリックス」の新作映画で警官役として再びタッグを組む。ネットフリックスは１０日、来年１月１６日配信開始の映画「ザ・リップ」の予告編を公開。本作は、マイアミ市警の警官たちが廃墟に隠されていた数百万ドルという巨額の現金を発見し、押収したことでさまざまな外部圧力がかかり、警官たちの信頼関係がくずれ、