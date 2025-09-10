2026年1月より第2期が放送される、TVアニメ『葬送のフリーレン』。メインキャラクターの新ビジュアルが公開された。＞＞＞新ビジュアルをチェック！（写真4点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新た