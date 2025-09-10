【葬送のフリーレン】メインキャラの新ビジュアル公開！ グッズ展開も
2026年1月より第2期が放送される、TVアニメ『葬送のフリーレン』。メインキャラクターの新ビジュアルが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。そして現在発売中のコミックスは、累計部数3000万部を突破！ ますます盛り上がりを見せている。
そんな漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』（アニメーション制作：マッドハウス）の第2期が、2026年1月に日本テレビ系にて放送開始。7月に公開された第2期の本編映像で構成されたPVも反響を呼び、ファンの期待感は高まっている。
このたび、放送に向けて新たに制作されたメインキャラクターのビジュアルが公開された。
第2期で描かれる旅路でより絆を深めていくフリーレンとその弟子フェルン、戦士シュタルクの新パーティーと、彼らに多大なる影響を与えた勇者ヒンメル、僧侶ハイター、戦士アイゼン、そしてフリーレンから成る勇者パーティーだ。
なおこのビジュアルは、今後さまざまなグッズとなって展開予定。そして、9月26日（金）・27日（土）に開催される【第1期振り返り特別上映〜旅の記憶〜】の第1章「旅立ち編」にて、このビジュアルの中からフリーレンとヒンメルをピックアップしたダイカットステッカーが入場者プレゼントとして配布されることも決定した。
アニメ『葬送のフリーレン』は、2023年9月から2024年3月にかけて第1期が放送。フリーレンの新たな旅立ちと、フェルン、シュタルクという新たな仲間や、旅先での様々な人たちとの出会い、そして魔族・魔物との戦いがハイクオリティなアニメーションで描かれた。1期最終回では【一級魔法使い試験編】までが描かれ、フリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地《オレオール》へと歩を進めていく姿で幕を閉じた。
そして待望の第2期は、原作ではコミックス7巻収録の第61話からとなり、その物語が2026年1月より、第1期と同じく日本テレビ系で始まる。『葬送のフリーレン』TVアニメ第2期の続報、そして放送に乞うご期待。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
