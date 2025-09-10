ニューストップ > ライフ総合ニュース > 天下一品のラーメンにゴキブリ混入、ファンの意外な反応「気にしない… 天下一品 異物混入 ラーメン・つけ麺 時事ニュース 集英社オンライン 天下一品のラーメンにゴキブリ混入、ファンの意外な反応「気にしない」 2025年9月10日 17時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「天下一品」のラーメンにゴキブリが混入する事案が発生した件 発表当日に都内の店を集英社オンラインが訪れ、ファンを取材した 女性客は「気にしないです！自分に出されたものに入ってなければ」と話した 記事を読む おすすめ記事 号泣バレー日本に海外もらい泣き「自分を責めないで」 胸打たれたファン続出「美しい試合」 2025年9月7日 15時33分 大谷翔平 ラッシングのサインに激しい首振り 米メディアが注目「キッチンのシンクを」緊急先発で鬼気迫る表情 2025年9月6日 9時6分 安めぐみ 夫の東MAXは「あんまり謝ってくれない。だから私が100％謝るんです」 2025年9月4日 6時30分 人気ラーメン店「天下一品」 一部店舗で害虫の異物混入が発生「心より深くお詫び申し上げます」 2025年9月9日 10時30分 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』新画像が公開、しかし謎すぎてファン困惑 2025年9月10日 19時24分