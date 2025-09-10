ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 自身の偽アカウントに注意喚起の窪塚洋介「自分のでした」と詫びる TikTok Facebook 窪塚洋介 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 自身の偽アカウントに注意喚起の窪塚洋介「自分のでした」と詫びる 2025年9月10日 15時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 窪塚洋介が10日、なりすましの偽アカウント2つについてSNSで注意喚起した 続く投稿で、先に掲載した一方のアカウントは「自分のでした」と謝罪 「ずっと触ってないから忘れてた…」とつづった 記事を読む おすすめ記事 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 不倫謝罪の人気女性YouTuberが秋田県の村から強制退去、「地域おこし協力隊」自ら退任 2025年9月10日 20時27分 第3子誕生の千原ジュニア 母子ともに救急搬送されていた「今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」 2025年9月10日 11時18分 「何かあった？！」川口春奈 シミ隠さない“すっぴん”意味深投稿にファンから心配の声 2025年9月10日 18時45分 【総裁選】小泉進次郎氏は立候補せず高市早苗氏を応援か 党内の議員「選挙で離れた保守層の支援を取り戻してからでも遅くはない」 2025年9月10日 21時50分