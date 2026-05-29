バイエルンは29日、チェルシーからレンタル移籍で加入していたセネガル代表FWニコラス・ジャクソンの退団を発表した。現在24歳のジャクソンは昨夏に買い取り義務が付帯した1年間のレンタル移籍でチェルシーからバイエルンへ加入。1420万ポンド（約30億円）のレンタル料に加え、一定の出場試合数を満たした場合に5625万ポンド（約120億円）の買い取り義務が生じると報じられていた。この件に関して、バイエルンのウリ・へーネス