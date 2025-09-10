【ニューヨーク＝小林泰裕】米アップルは９日、新型スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１７」を１９日に発売すると発表した。現行の「１６」より画面を大型化し、カメラの性能を向上させたほか、「アイフォーン史上最薄」と評する新モデル「エアー」も発表した。一方で価格を引き上げ、「１６」から５０００円以上の値上げとなった。予約は１２日から受け付ける。「１７」は最新半導体「Ａ１９」を搭載し、カメラの