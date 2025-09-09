日本マクドナルドは9月9日、12日から「ハッピーセット」の新シリーズを販売すると発表した。転売防止や食品廃棄対策のため、販売方法と購入数を制限していることが特徴となっている。対象は「プラレール」「マイメロディ&クロミ」のおもちゃに加え、絵本「シナモロールとあそぼう!」、図鑑「月 宇宙なんちゃら こてつくん」の計4種類。ハッピーセット「プラレール」販売にあたっては、転売目的の大量購入や食品の放置を防ぐた