「阪神−広島」（７日、甲子園球場）阪神・才木浩人投手が五回先頭の石原に対して、頭部死球で退場となった。石原は大事に至らず、そのまま出場を続けた。甲子園が騒然となったのは１点リードの五回、無死。石原への初球１４９キロ直球がすっぽ抜け、頭部死球でまさかの退場となった。山村球審は「才木投手、危険球により退場です」とアナウンスした。頭部ヘルメットをかすめるような一球。倒れた石原のもとへトレーナーが