歌手の大黒摩季（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。9月6日に実弟の礼騎さんが死去したことを報告した。大黒は「昨日9/6のam2:31愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と訃報を伝えた。8月30日の札幌公演に弟が家族とともに来場してくれたとし「次の日の帰りも両親のお墓参りを一緒にし娘達と嫁と家族で朗らかに過ごし空港まで送ってくれてほっとしていたものをそれから3日と経たぬ9/3の夕方再び脳出血で救急搬