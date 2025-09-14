歌手の大黒摩季（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。6日に亡くなった札幌キムラヤ代表取締役を務める愛弟、礼騎さんの葬儀を終えた現在の心境を明かした。大黒は14日、葬儀を終えたことを報告して、参列者や葬儀社の関係者らに感謝を述べた。「きっとこの底知れぬ虚無も今、身体中に充満している痛烈な哀しみ淋しさ感じたこともないような深い絶望、彼の思い出もすべて音に歌に昇華されるのが皮肉だけれどミュージシャンと