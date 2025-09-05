全身を黒のワントーンで統一した女性が都内の飲食店に入っていく。ドラマ関係者に迎えられ、満面の笑みを浮かべているのは女優の伊藤沙莉（31）だ。

8月下旬、NHK連続テレビ小説『虎に翼』が、第51回放送文化基金賞のドラマ部門最優秀賞を受賞したことを祝うパーティが行われていた。

「朝ドラで放送文化基金賞の最優秀賞を受賞するのは『虎に翼』が初めてです。

『虎に翼』が放送されていた昨年5月にドラマの好評を受けての“感謝の宴”が、また9月にはクランクアップを受けての打ち上げが開催されていました。座長の伊藤さんが撮影陣と飲むことが大好きで、何かと理由をつけて集まっているそうです」（芸能関係者）

今回のパーティには、作中で伊藤演じるヒロインの夫役であった岡田将生（36）も出席。久しぶりの“夫婦再会”となったが、クランクアップ時と比べてある変化が。

「今回のパーティでは、伊藤さんと岡田さん、2人とも左手の薬指に結婚指輪をしていましたね。

昨年11月に岡田さんが高畑充希さん（33）と、今年1月に伊藤さんが脚本家の蓬莱竜太さん（49）との結婚を発表しています。

お互いのパートナーに関する話題などで盛り上がったのではないでしょうか。

もともと伊藤さんは1月4日に配信された自身のラジオ番組で、岡田さんから『朝ドラヒロインでカメラ前のスタンバイの時間に彼氏の名前をすごい出す女優を初めて見た』と言われたと話していました」（前出・芸能関係者）

前出のパーティには新婚の伊藤と岡田のため、“結婚祝い”が用意されていたーー。

「大ヒットした『虎に翼』は、スピンオフドラマと映画化の計画が進んでいて、映画の撮影を都内近郊だけでなく沖縄や名古屋で予定しているそうです。米津玄師さん（34）が歌う主題歌のミュージックビデオは沖縄で撮影されています。伊藤さんと米津さんは『虎に翼』の縁で対談もしており、沖縄の話を聞いていたのでは……。

さらに9月公開の主演映画『風のマジム』で、沖縄ロケを経験していた伊藤さんは『やった！ また沖縄に行ける』と喜んでいました。名古屋も『おいしい食べ物がいっぱいあるからね！』と言って、“何がお酒に合うか”という話で盛り上がったそうです。

NHKからの思わぬプレゼントとなりました」（前出・芸能関係者）

『虎に翼』夫婦の“W結婚祝い”もかねて行われる沖縄ロケ。いったいどんな寅子の新たな一面が見られるのだろうかーー。