なぜ結婚しない人が増えているのか。雇用ジャーナリストの海老原嗣生さんは「1990年代後半以降、職場で出会って結婚する人の数が減少している。日本人の未婚化を探るカギとなるのが、この職場婚をめぐる変化だ」という――。※本稿は、海老原嗣生『「就職氷河期世代論」のウソ』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。■職場での出会いは増えているはずなのに…まだ多くの人が気づいていない未婚理由がある。それが、「職場婚