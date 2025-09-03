ニューストップ > ライフ総合ニュース > 白髪染めをやめグレーヘアに 女優・川上麻衣子が語る「正直な気持ち… 川上麻衣子 ヘアスタイル 女優・俳優 ESSE-online 白髪染めをやめグレーヘアに 女優・川上麻衣子が語る「正直な気持ち」 2025年9月3日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 約2年前に白髪染めをやめ、グレーヘアに移行中の女優・川上麻衣子 鏡に映る自分を見て「意外とイケてるな！」と思うこともあるという 一方で「直視したくない老い」を見つけて落ち込むこともあるとつづった 記事を読む おすすめ記事 「今日好き」谷田ラナ、美ウエストチラ見せ 全身ブラックコーデに「可愛くてかっこいい」「脚長すぎ」の声 2025年9月2日 14時18分 【明日2日のあんぱん】第112話 残り19回 八木、蘭子の部屋へ…嵩は漫画仲間の世界旅行に誘われず 2025年9月1日 13時0分 田中みな実“バチバチ”TBS時代に先輩アナから敬遠された過去「あからさま…」元同僚が証言 2025年9月1日 5時21分 なぜキケは本塁に滑り込まず？ 「ムーキーのことが見えなかった」セーフ確信も憤死…試合後に弁明 2025年8月31日 13時41分 高橋文哉 5歳で親が「この子はまずい」 度が過ぎる負けず嫌いを明かし「自分でも怖い」 2025年8月29日 20時24分