女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務め、愛猫家としても知られる川上さん（59歳）が、猫のこと、50代の暮らしのこと、食のこと、出生地であるスウェーデンのことなどを写真と文章でつづります。今回は、約2年前に白髪染めをやめグレーヘアに移行中の「今の正直な気持ち」を吐露。気分転換に一役買った2000円のアイテムも紹介。また、猛暑に大活躍した浴衣や手ぬぐいの魅力を語ります。

【写真】2000円の白髪つけ毛を楽しむ川上麻衣子さん

気分が上がったり下がったり、グレーヘア移行中の正直な気持ち

23年10月頃から漠然と始めた「グレーヘアに転向」は、思った以上に皆様からの反響があり、同世代にとって切実な話題の一つであることがよくわかります。

「染めることはいつでもできる」のだから、まずは現状の自分を知ってみたい。そんな気持ちだったのですが、鏡に映る自分を見て思うことは日々微妙に違います。

意外とイケてるな！ と思うこともあれば、直視したくない老いを見つけて落ち込むこともあります。

とくに最近落ち込むきっかけになったのは、新調したメガネ。

もともとは視力がよったためか老眼の始まるのも早かったのですが、どういうわけか、最近急激に視力が落ち始めたのです。それと反比例するかのように、老眼は以前よりも軽くなったような感じがありました。

よく見えるメガネで見て愕然！白髪のリアル

老眼鏡以外はメガネを必要としてこなかったのですが、先日時間に余裕ができた際にカジュアルなメガネ店で視力検査を兼ねてメガネを新調しました。

メガネがなくても特別不自由は感じていなかったのですが実際、新しいメガネをかけてみるとパーっと世界が開けたように明るく、遠くまですっきり見えることに感動。そのままなんの意識もせずに鏡の前に立ち、しばし愕然としました。

「えっ！？ 私ってこんなことになってたんだ」

それが、白髪やグレーヘアの現状に対する、正直な印象でした。

2000円のつけ毛が大好評。「ぼやけた髪色」に遊び心をプラス

まぁそんなことが繰り返される毎日なわけですが、最近グレーヘアの中途半端な髪での遊びを1つ見つけ、これがなかなかに好評なのでちょっとご紹介します。

手に入れたのは2000円弱で購入できる、若者がファッションとして利用しているような簡単なウィッグです。

ウィッグというよりはホックで簡易的にとめられるつけ毛。赤や青の華やかな色が数多く並んでいるなか、いつもなら自分には無縁のものとして見過ごしてしまうところなのですが…ふとそこに紛れていた白色に手を伸ばしました。

お店の方に試着をすすめられるままに、遊び半分で装着してみると意外にも、グレーヘアにとても自然になじんだのです。

最初は照れくさくもありましたが、会う人ごとに「かっこいいですね！」とほめられ、「じは付け毛なのですよ」と告白したときの「えーっ！ 全然わからなかったです」という反応に気をよくして、最近はわりと頻繁に利用しています。

老化は受け入れるよりも慣れ！地毛を生かした役にも挑戦

実際に脱色してしまうのは少し気が引けてしまいますが、ぼやけてきた髪色に目を引く差し色を入れるのは、遊び心があり、グレーヘアー世代には合っているのかもしれません。

そんなわけで今のところはまだ、白髪染め復活の予定なく徐々に変化を楽しんでいる途中です。先日の老け役で届いたスチール写真を見ても、いい感じのおばあちゃん感に仕上がっていて、ヨシヨシとひとりご満悦気分。

年齢を重ねることで起きる変化、つまり老化に対しては、やはり「慣れる」というのがいちばん大切なのかもしれません。「受け入れる」というよりは「慣れる」。そのうちにその身丈にあった美しさや清潔さが見つかると思うのです。

猛暑の夏、浴衣が大活躍。洋服よりも心地よい

この夏は尋常ではない暑さが続き、それでなくてもついつい、面倒でおしゃれを楽しむ余裕をもつのは大変でしたが、私はこの暑さだったからこそ、白いつけ毛に浴衣で過ごす楽しみを味わえました。

多分これまでに超えてきた夏史上、最も多く浴衣を着た夏であったと思います。

周りの方からは、「こんなに暑いのに、大変でしょ？」と聞かれることもありますが、実際には浴衣の方が俄然過ごしやすく、背筋も勝手に伸び、ジーパンにTシャツよりは数倍風を感じる心地よさがありました。

なによりも表に出ることのおっくうさが、浴衣というイベント性を感じるアイテムによって元気をもらいました。

手ぬぐいも大活躍。日本古来の日常品を見直す

アイロン台には常に畳んだ浴衣を数枚のせたまま、いつでも着られるように置いてあります。そして浴衣と同じくらいに大活躍だったのが昔ながらの手ぬぐいです。

これまであまり普段使いできていなかった手ぬぐいは、汗を大量にかいたこの夏の必須アイテムに。バックには必ずしのばせておく習慣ができました。

ハンカチの代わりに、布巾の代わりに、と活用法の可能性にあふれた手ぬぐい。日本古来の日常品を今改めて見直しています。