激しいアクションシーンも汗ひとつかかずビルの屋上に逃げ込んだ若い男が、鮮やかなブルーのシャツに上下真っ白のスーツを着た女性刑事に追い詰められる。逃げ場を失った男はバールを振り上げて彼女に襲いかかる。彼女はさっとかわし、アックスボンバー一撃で男をなぎ倒した──。実はこれ、８月中旬に横浜市内の雑居ビルの屋上で行われていたドラマの撮影シーンである。男を倒した女性警官は、沢口靖子（60）だ。「８月31日に、10