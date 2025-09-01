アフリカ南部レソトに建設されたダムとダム湖＝7月（共同）世界で建設された7千基近くのダムに水がためられたことによって地球の自転軸が約1メートルずれた―。米ハーバード大の研究グループが1日までに、人工的な貯水が海面低下を引き起こし、地球の重量バランスを変化させて自転軸を動かしたとの研究結果を米学会誌に発表した。気候変動による氷河の融解などと合わせ、海面水位が変化することへの影響を考慮する際に検討すべき