視聴者を引き付ける“生来の性格”現在放送中で、今年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」が、放送終了まで残すところひと月。芸能デスクが解説する。【写真を見る】朝ドラとはまるで別人！“美背中”を大胆に露出した「今田美桜」「子どもたちに絶大な人気を誇る『アンパンマン』を生んだ、漫画家のやなせたかしと、その妻・暢（のぶ）をモデルに描いた作品です。8月に17％台の平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東