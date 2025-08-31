広西チワン族自治区の花坪国家級自然保護区総合科学考察・大型菌類多様性調査チームは先ごろ、保護区内で真菌類に属する子嚢菌門盤菌目肉盤菌科（しのうきん・もんばんきんもく・にくばんきんか）に属する新種を発見し、「花坪暗盤菌」と命名しました。花坪暗盤菌は保護区内の標高約900メートル地点で発見され、湿気の多い常緑広葉樹林と竹林が混在する地域の落葉層に生息することが確認されました。この菌種を識別する上での主な