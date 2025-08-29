『ロングレッグス』オズグッド・パーキンス監督が手掛ける『THE MONKEY／ザ・モンキー』が９月19日より公開。“猿のおもちゃ”がドラムを叩くたびに次々と人が死んでいく本作。劇中に登場するあり得ない“死の方法”をチラ見せする特別映像が解禁された。映像は、「探偵!ナイトスクープ」などのテレビ番組でも親しまれる人気落語家の桂二葉がナレーションを務めており、ときおりツッコミを入れつつ、本作の過激シーンを軽妙に紹介