静岡県伊東市の、田久保真紀市長の学歴詐称疑惑を追及している百条委員会で、田久保市長を刑事告発することに委員全員が賛成しました。【映像】百条委員会 田久保市長を刑事告発へ百条委員会では、東洋大学に求めた文書の結果について話し合われ、市の広報誌に誤った学歴が載ったのは、田久保市長による不当行為があったことが原因と結論付けました。さらに、田久保市長が6月28日に初めて「大学を除籍された」と知ったとする