俳優の榮倉奈々さんは8月28日、自身のInstagramを更新。夏らしいラフなコーディネートに身を包んだ姿を披露しました。【写真】榮倉奈々の圧巻スタイル「後ろ姿だけでも素敵」榮倉さんは8枚の写真を投稿。1〜3枚目は、白いTシャツにぴったりとした黒いハーフパンツを合わせた姿で、驚くほど細く長い脚が目を引きます。また8枚目では、黒いノースリーブのトップスに白いワイドパンツを着用しており、スタイルの良さが際立っています