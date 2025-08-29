【モデルプレス＝2025/08/29】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝／26）と女優の趣里（34）が29日、それぞれ自身のInstagramを更新し、結婚と趣里の第1子妊娠を発表。その文書の直筆署名に注目が集まっている。【写真】三山凌輝＆趣里「柔らかい雰囲気が似てる」直筆署名◆三山凌輝＆趣里、直筆署名に注目集まる2人は同時に「この度、三山凌輝と趣里は、入籍