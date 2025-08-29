ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 騒動で判明の根強いタトゥーアレルギー 美容専門医が明かす知られざ… あいみょん 美容 医療 時事ニュース エンタメ・芸能ニュース デイリー新潮 騒動で判明の根強いタトゥーアレルギー 美容専門医が明かす知られざる実態 2025年8月29日 6時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと あいみょんがタトゥー姿を積極的に公開していると、デイリー新潮が報じた 「想像以上に批判的な声が集まっていた印象を受けました」と芸能担当の記者 タトゥー除去のため来院する人は「年々増えている印象」だと高須幹弥院長 記事を読む おすすめ記事 趣里がBE:FIRST RYOKIとの結婚を正式発表 第１子妊娠中 自身のインスタグラムで 2025年8月29日 9時2分 【独自】趣里 ついに三山凌輝と“入籍発表”へ “ぽっこりお腹”で区役所訪問からわずか1週間 水谷豊夫妻も“苦渋の決断” 2025年8月28日 23時9分 【フジ】ネット騒然「中居くん１人でえぐい」中居氏問題の損害額公表「４５３億３５０３万６７０７円」に衝撃走る 港元社長らに５０億円訴訟「残りどう回収？」「５０億払えるの？」 2025年8月28日 18時16分 《1カ月ブログ更新ナシの異変》松居一代 元夫・船越英一郎が再婚＆第1子誕生の1カ月前に訴えていた「体調不安」 2025年8月28日 15時15分 【長渕剛と別居報道】「心がズタズタにされた」“献身妻”志穂美悦子が語っていた結婚生活…夫の“スキャンダル”にもフォロー続け 2025年8月28日 20時16分