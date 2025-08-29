スマホ搭載カメラのハイスペック化につれて、内蔵するストレージの容量は圧迫されるばかり。PCやクラウドなどにバックアップをとるのもいいけど、できることなら撮影したら即その場で保存したい…。そんなあなたにおすすめなのがUSBで直付けできる外付けタイプのSSDです。例えばバッファローからこの秋登場の「SSD-SDHU3シリーズ」（予想実勢価格： 8480円〜3万980円）なら、撮った動画や静止画をその場ですぐに保存可能。ストレー