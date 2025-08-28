ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 加藤浩次のロン毛姿が大不評「キモロン毛」で本人自覚も切らない理由 加藤浩次 見た目 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 加藤浩次のロン毛姿が大不評「キモロン毛」で本人自覚も切らない理由 2025年8月28日 16時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 極楽とんぼの加藤浩次が髪の毛を伸ばしている件をFLASHが取り上げた 本人も不評と自覚し、「キモロン毛」と呼ばれると発言していたと芸能記者 番組では「これまでやってないこと」をやるという思いを明かしていたそう 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分