2日前の「BTS」Vさんに続いて韓国のスター登場【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）サッカー米プロリーグMLSのロサンゼルスFCに移籍した韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン）が27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース-レッズ戦の始球式に登場した。セットポジションから捕手役のブレイク・スネル投手にストライク投球を決めると、球場からは大歓声が上がった。デーブ・ロバーツ監