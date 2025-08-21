甲子園決勝は23日午前10時に開始予定第107回全国高校野球選手権大会は21日、準決勝が行われ、第1試合で日大三（西東京）が県岐阜商に延長タイブレークの末に4-2で勝利。第2試合では沖縄尚学が5-4で山梨学院に逆転勝ちを収めた。一方でファンは「寂しいな」「夏が終わる」と“悲しい”気持ちも味わっているようだ。朝8時から激闘の連続だった。第1試合の日大三は初回に幸先よく先制するも、2回に同点に追いつかれると、5回に勝