ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 千葉雄大がドラマでぽっちゃりに激変しトレンド入り「役作り？」の声… 千葉雄大 ぽっちゃり アラフォー エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 千葉雄大がドラマでぽっちゃりに激変しトレンド入り「役作り？」の声も 2025年8月19日 19時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉雄大が13日放送のドラマ「大追跡」に出演したとFLASHが伝えた Xでトレンド入りする事態となり、体型を巡り「役作り？」などの声も 芸能記者は、確かに「以前よりはふっくらされたような印象」だと話した 記事を読む おすすめ記事 〈不倫相手の正体は？〉妻は元歌手、“水泳界のレジェンド”北島康介（42）が溺れる“ちょ〜気持ちいい”不倫《直撃すると“あの名言”も…》 2025年8月19日 16時0分 X JAPAN・YOSHIKI、収束したはずの「パクリかオマージュか」騒動に再言及、繰り返される“空回り”で株大暴落 2025年8月19日 19時23分 母の名を呼び、「死ね！」と叫んだ…虐待のトラウマに苦しむ60代「ひきこもり」男性がいま、心の底から願うこと【毒母に人生を破壊された息子たち】 2025年8月17日 8時14分 「大谷は謙虚ではない」少女が全米生中継で突然の大谷翔平批判 サイン無視された過去明かす 2025年8月19日 16時26分 「繋がってるんだよね」木村拓哉 中居正広氏の“完全引退日”に投稿した「意味深写真」にファン歓喜も…騒動以来とり続ける“距離” 2025年8月19日 17時5分