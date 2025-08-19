千葉雄大、ラジオ“無期限活動休止”の裏で見せたビジュアル“ぽっちゃり”激変にファン衝撃

俳優・千葉雄大の周辺がやたらとザワついている。

千葉は、8月15日に配信されたWEBラジオ『千葉雄大のラジオプレイ』で突然、番組の休止を発表。番組終盤で「お知らせなんですけれども、『千葉ラジ』があと2回で終わります」と切り出し、「理由などにつきましては、いろいろあるんですけれども……大人の事情というほど、何もないっちゃ何もないけど、なくもないみたいな」と説明。そして、番組が開始から100回を迎える節目で「あらためて新しいことに挑戦するっていうのもいいんじゃないかってことで、また新しいコンテンツとして配信していきたいと思います。正式に言うと“無期限活動中止”みたいな感じにしたいと思います」と、今後の展開に触れた。

『千葉ラジ』は2021年にスタート。YouTubeなどで隔週金曜日に配信され、8月15日の配信が98回めだった。チャンネル登録者数は8月19日時点で3.78万人となっている。

だが、さらにネット界隈がザワついたのは、8月13日に放送されたドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日系）だった。千葉は相葉雅紀演じる刑事・名波の元同僚として出演したのだが、Xには

《千葉雄大によく似ているぽっちゃりの俳優さん誰だろう？と観てたら、千葉雄大で驚いている》

《可愛い系だと思ってたけどなんか恰幅がよく（）なってる 役作り??》

などの声があふれ、「千葉雄大」がトレンド入りする事態に……。

「『大追跡』で拝見した千葉さんは、確かに以前よりはふっくらされたような印象を持ちました。1989年生まれの千葉さんはモデル出身で、『天装戦隊ゴセイジャー』（テレビ朝日系）で俳優デビューしたのが21歳のとき。その千葉さんも36歳ですから、体型が多少、変わるのも当然。また年齢的にも、新しいキャラを模索している段階なのかもしれません」（芸能記者）

かわいい系のイケメンとして人気を博し、2020年におこなわれたネット投票「あざとかわいいと思う俳優ランキング」では、神木隆之介や志尊淳らを抑え1位に輝いている千葉。だがアラフォーを迎えたいま、路線変更を図っているのかもしれない。