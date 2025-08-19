J２で最下位に沈む愛媛FCが８月19日、サガン鳥栖より堀米勇輝が期限付き移籍で加入することを発表した。これまで鳥栖のほか、ヴァンフォーレ甲府やジェフユナイテッド千葉などでも活躍してきた堀米は、2014年に愛媛でもプレー。当時は42試合に出場し８得点を記録した。 クラブの公式サイトを通じて「11年振りにサガン鳥栖から復帰しました」と報告した堀米は、「今こそ恩返しできるように愛媛FCの為に全力で戦います。