アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談について、石破首相は18日、「日本としても大きな関心を持ち注視をしている」などと述べた。トランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談は、日本時間の19日未明にアメリカの首都ワシントンで開かれ、“1対1”形式のほか、欧州の首脳らも交えて行われる予定。石破首相は18日夜、記者団の取材に応じ、「日本としても、会合には大きな関心を持って注視をしているところ