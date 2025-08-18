セブン-イレブン･ジャパンのプライベートブランド「セブンプレミアム ゴールド」は、2025年9月28日に15周年を迎える。これに先立ち、8月18日から31日までの14日間、対象の「セブンプレミアム ゴールド」と「セブンプレミアム」商品を15%引きで販売するセールを実施する。〈セール概要〉【期間】2025年8月18日〜8月31日【対象商品】「セブンプレミアム ゴールド」「セブンプレミアム」ロゴ付きの惣菜、冷凍食品、アイスクリーム、食