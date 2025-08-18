ＬｉｂＷｏｒｋが動意づいている。一時１３．２％高の８３８円まで上昇した。この日正午ごろ、財務戦略の一環として暗号資産（ビットコイン）の継続的取得と中長期保有方針を決定したと発表した。先月発表した３ＤプリンターハウスのＮＦＴ化事業との連動や、同住宅のビットコイン決済対応によるグローバル取引への対応を含むデジタル資産戦略を推進する。９～１２月の間に５億円分のビットコインを購入する