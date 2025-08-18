74日間サッカーボールをドリブルし続けインドを横断！2000kmに及ぶ過酷旅の顛末

8月18日（月）放送の『激レアさんを連れてきた。』には、溝端淳平とでか美ちゃんがゲスト出演。「灼熱のインドで74日間ひたすらサッカーボールを蹴り2000kmドリブルし続けてインド横断した人」が紹介される。

スタジオにやってきたのは、ノゾムさん。なんと彼は、インドの一番東にあるコルカタという町から首都・ニューデリーまで、サッカーのドリブルだけで走破した男性。

なぜ、そんな無謀な旅に挑戦することになったのか？ 前代未聞のチャレンジの顛末を追う。

3歳からサッカーを始め、プロを目指すほどの実力をもつノゾムさんは、もともと自分を追い込むことが大好きなストイックな性格。

大学卒業後は大手自動車メーカーに就職し、彼女もできて順風満帆な人生を送っていたが、「俺…追い込み足らなくないか？」と、まったく満足できずにいた。

「もっと自分にしかできないことがあるはず」と考えた彼は、オーストラリアの遠洋漁船に7ヶ月間単身で乗り込み、英語を習得。その後も海外での経験を積もうと難民支援の事業に参加し、インドでサッカーチームを設立するなど、どんどん自分を追い込んでいった。

その際、ある少女との出会いがノゾムさんの心に衝撃を与えることに…。

サッカーを通じて何か表現したかったノゾムさんは、インド横断ドリブルという前代未聞の挑戦を決意する。その熱い思いに賛同したインド人撮影スタッフも同行し、旅がスタート。

しかし、ノゾムさんにインドならではのトラブルが次々と襲い掛かる。

撮影クルーの逃走、殺到する講演依頼、酔っ払いによる妨害、そしてまさかのボール消失…。 はたして、ノゾムさんの超ストイックなドリブル旅の結末は？