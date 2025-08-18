JR東海は、東海道新幹線を利用して「推し」を応援するイベントやツアーに参加できる同社のサービス「推し旅」で、大人気アニメ『キングダム』とのコラボ企画「目指せ天下の大将軍！東海道修練篇〜昌平君からの挑戦状〜」を実施します。開催期間は2025年9月1日（月）から12月31日（水）まで。東海道新幹線の車内で『キングダム』にまつわるクイズに挑戦し、正解するとアニメの名場面を使用したオリジナル壁紙が獲得できます。新幹線