15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ê¡¼¥°ÇÕ2²óÀï¤Î¥Õ¥©¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤Ë¤Æ¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÊý¤Ç¤Ï³«Ëë2»î¹ç¤Ç¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤â½ÅÍ×À­¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Á°ÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïºòµ¨33¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Ë5Âç¥ê¡¼¥°¤Î¤É¤³¤«¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÏÃÂê¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤ÏÀäÂÐ³°¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤À¡£ÃÏ¸µ»æ¡ØDai