アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが16日、都内で開催されたイベント銀魂まるちばーす祭り』で発表された。イベントには声優の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、千葉進歩、中井和哉、鈴村健一、太田哲治、高橋美佳子が参加し、ファンとともに新作発表を喜んだ。【動画】ギャグなし！シリアスな雰囲気公開された『銀魂』新作映画の映像『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物