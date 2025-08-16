中国・江西省撫州市で立ち退きを拒否して道路に囲まれた住宅の所有者が、騒音に耐え兼ねて引っ越したことが分かった。中国メディアの縦覧新聞が14日に報じた。記事によると、同市金渓県にある2階建て住宅の所有者は地元政府の立ち退き条件に納得せず、最後まで合意に至らなかった。地元政府はこの民家の両側を迂回（うかい）する形でG206環状道路の建設を進め、2025年4月に開通。上空から見るとまるで「目」のように見えることから