天空のカフェで味わうヘルシーランチ「カフェー清涯荘」標高約500mの場所にある築50年の別荘を利用した「清涯荘」内のカフェ。地元の旬野菜や発酵調味料などを使用したオーガニックランチが人気です。晴れた日は中央アルプスを眺められるテラスからの景色は圧巻。「季節のお野菜のプレートセット」3300円。無農薬玄米と小豆を3日間熟成した酵素玄米ご飯にメイン、副菜、サラダなどが付く3〜4人で利用できるハナレの個室も■カフェ