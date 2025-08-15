【まさかの先発起用に相手が戸惑い】春のセンバツと夏の甲子園とでは戦い方が違う。2023年春のセンバツを制した山梨学院（山梨）は、2024年の春にベスト８進出、2025年も１勝を挙げている。しかし、夏の甲子園にこの10年で５度出場しながら、2016年に１勝したのち、４大会で初戦敗退を喫していた。２年生ピッチャーをリードする山梨学院３年の横山悠photo by Ohtomo Yoshiyukiセンバツはコントロールのいいピッチャーがい