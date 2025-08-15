¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û»³Íü³Ø±¡¤Ï£²Ç¯À¸¤Î¡ÖÆóËç´ÇÈÄ¡×¤Ç¶ì¼ê¤Ê²Æ¤â¾¡¤Ä¡¡ÀèÇÚ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤È²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤È¤Ç¤ÏÀï¤¤Êý¤¬°ã¤¦¡£
¡¡2023Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤òÀ©¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½Õ¤Ë¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¡¢2025Ç¯¤â£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤³¤Î10Ç¯¤Ç£µÅÙ½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2016Ç¯¤Ë£±¾¡¤·¤¿¤Î¤Á¡¢£´Âç²ñ¤Ç½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£²Ç¯À¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë»³Íü³Ø±¡£³Ç¯¤Î²£»³Íª¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ì¤ÐÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤¬¡¢½ë¤µ¤Î¸·¤·¤¤²Æ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶¯ÂÇ¼Ô¤òÂ·¤¨¤¿ÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï"ÎÏ"¤¬É¬Í×¤À¡£Áª¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î·ÑÅê¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëµÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤Ç¤¢¤ëÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È¤Î£²²óÀï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ÍüÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÇÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿µ»¹ªÇÉ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¦ÛØ³ÀÎÜµ±ÅÍ¡Ê¤Ò¤¬¤¡¦¤ë¤¤È¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢194cm¡¦100kg¤ÎµðÂÎ¤«¤éºÇÂ®152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤à¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ»¸÷³Ø±¡¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÛØ³À¤¯¤ó¤¬ÀèÈ¯¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºØÆ£ÃÒÌé´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¸ÖÅÄ¤À¤¬¡¢Ì£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¾·¤¤¤¿½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢£·²óÉ½¤Ë½é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÏ»ÈÖ¡¦ÎëÌÚÍèÌ´¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1ÂÐ£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²óÎ¢¤Ë»³Íü³Ø±¡¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡¢£¸²óÎ¢¤Ë£´ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡££¹²óÉ½¤Ë¥¨¥é¡¼Íí¤ß¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÛØ³À¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Æ¤ÏÎÏ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¹Ã»Ò±à¤Ç²¿²ó¤âÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¸ÖÅÄ¤¬ÀèÈ¯¤Ç¡×¤È¡¢¸ÖÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú£³Ç¯À¸¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¸«¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î£²Ç¯À¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î°õ¾Ý¡Û
¡¡£²Ç¯À¸¤Î¸ÖÅÄ¡¢ÛØ³À¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç»ÍÈÖ¤òÌ³¤á¤ë£³Ç¯À¸¤Î²£»³Íª¤À¡£U¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸ÖÅÄ¤ÎÀèÈ¯¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»î¹çÁ°Æü¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡¢¤È²£»³¤Ï¸À¤¦
¡Ö¸ÖÅÄ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤Û¤°¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºÇÂ®¤Î152¥¥í¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶¯ÂÇ¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ¾¯¤·ÍÞ¤¨µ¤Ì£¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·´Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸ÖÅÄ¤Îµå¼ï¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼Á¤â¤¤¤¤¡£´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÈ¯¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤â¥Æ¥ó¥Ý¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£·²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ËÅê¤¸¤¿µå¿ô¤Ï¤ï¤º¤«80µå¡£Ã¥»°¿¶¤Ï£±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èï°ÂÂÇ£²¡¢¼«ÀÕÅÀ£±¤Î¸«»ö¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤ó¤ÀÛØ³À¤Ï£²°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«ÀÕÅÀ£°¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£¡ÖÛØ³À¤Î¤è¤µ¤ÏÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¡×¤È²£»³¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À»³Íü³Ø±¡¤Ï¡¢£¸·î16Æü¤Î£³²óÀï¤Ç²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦£²Ç¯À¸Åê¼ê¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²£»³¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡£Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÁá¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²£»³¤Ï»ÍÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÀÕ¤âÉé¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï£±ÂÇÀÊÌÜ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡£ÂÇ·â¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¥ê¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¦¤Á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤è¤ê¤ÏÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç¿¶¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï¹ª¤ß¤Ê·ÑÅêºö¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ïº¸±¦¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö´ÇÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡½éÀïÆÈÆÃ¤ÎÁ°È¾¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¡¢½ªÈ×¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¿¶¤êÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é½ªÈ×¤Î¤è¤¦¤ÊÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ïµ¤Éé¤¤²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÏ¢ÇÔ¤òÎÏ¤Ç»ß¤á¤¿»³Íü³Ø±¡¤Î²÷¿Ê·â¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£