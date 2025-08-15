X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³ºÂ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¬¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÚX¤ÎÅê¹Æ¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³ºÂ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤ó@Vtuber¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤µ¤ó¡Ê@AmiriLover¡Ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤ÏÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤ÎºÂÀÊ¤ò»×¤ï¤»¤ë5¿ÍÊ¬¤ÎºÂÀÊÇÛÃÖ¿Þ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö?¡Á?¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤³¤ËºÂ¤ë¡©¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·