今夏にフライブルクから強豪フランクフルトに移籍した日本代表MF堂安律が、記者会見を実施した。クラブの公式サイトに、その内容が掲載されている。フランクフルトからのオファーを昨年から受けていたという堂安は、PSV時代に共闘したドイツ代表MFマリオ・ゲッツェから“勧誘”を受けていたようだ。「アイントラハト・フランクフルトから最初のコンタクトがあった後、マリオと移籍について頻繁に話し合ったわけではないよ。で