来館者の質問に「悲しい事実です」カメ飼育員の回答に25万いいね 2025年8月13日 17時0分 ざっくり言うと 「道の駅ウミガメ公園」の飼育員の哀愁が漂うコメントがXで話題だ 緑の服を着ていたらカメに追いかけられたという来館者の質問に回答 飼育員が緑の服を着ているためだと分析し、「悲しい事実」に言及している