2025年8月12日、韓国メディア・毎日経済によると、日本のアニメーション「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」が公開を控え「右翼アニメ」と取り沙汰される中、前売りチケットが30万枚を突破した。映画振興委員会の集計によると、同作品は12日午前9時現在の前売り予約率48．2％、前売り観客数31万9590人で、圧倒的なトップとなっている。封切りは今月22日のため、まだまだ数字は伸びる見通しだとしている。韓国内でも「鬼滅の刃」シリー