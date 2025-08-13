ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「開運！なんでも鑑定団」で42年前の名車が「ド級値」鑑定結果に エンタメ・芸能ニュース テレビ東京 開運！なんでも鑑定団 オリコン 「開運！なんでも鑑定団」で42年前の名車が「ド級値」鑑定結果に 2025年8月13日 9時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 1983年に発売されたホンダのロードスポーツバイク「CBR400F」 12日の「開運！なんでも鑑定団」で、「600万円」という鑑定結果が出た 鑑定した「ウエマツ」副社長は、とにかく状態が「素晴らしい」と絶賛した 記事を読む おすすめ記事 「こんなにバカだったの？」マックに非難殺到！食糧廃棄に転売、“穴だらけ”の対策 2025年8月12日 15時0分 「配慮がなさすぎる」IVE 新曲MVの“折り鶴炎上”演出が物議…コメント7000件超えの大荒れ 2025年8月12日 19時53分 北海道に住むある家族が「村八分にされた」理由。「はさみを持った男が侵入してきた」恐怖体験を激白 2025年8月11日 15時54分 「加害少女」は社会復帰、父親は自殺…「佐世保高1女子生徒殺害事件」 同級生を殺害・解体した15歳の“本当の顔” 2025年7月26日 8時12分 広陵高校｢校長の逆ギレ会見｣が招く最大の危機 2025年8月12日 17時30分