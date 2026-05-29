元「モーニング娘。’２１」で歌手の佐藤優樹（２７）の公式サイトが２８日夜、更新され、佐藤が「過敏性腸症候群を再発したとの診断」で、一部公演を欠席すると発表した。サイトでは、佐藤が先週末から腹痛の症状があり、改めて病院で受診したところ、「以前にも発症した過敏性腸症候群が再発したとの診断を受けました」と報告。「腹痛に加え、発熱もあるため、医師とも相談した結果、今週末に開催を予定している下記の公演を